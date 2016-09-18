راندا البحيري ترفض وصف فيلمها "صابر جوجل" بالفاشل والمخرج يلمح لمؤامرة!!

قدمت النجمة الشابة راندا البحيري تفسيراً جديداً لنجاح وفضل الأفلام، مؤكدة أن الايرادات خادعة ولا يمكن اعتبارها عاملاً لتقييم نجاح وفشل فيلمها الأخير "صابر جوجل" بعدما احتل المركز قبل الأخير ضمن قائمة أفلام العيد، وقالت أن التقييم الحقيقي يعتمد على عدد نسخ العرض لا الإيرادات!!

راندا قامت بعدة جولات للترويج لفيلمها الأخير برفقة النجم محمد رجب، وكانت تتابع الإيرادات بنفسها من داخل شباك قطع التذاكر، رفضت الإستسلام لمقولة أن فيلمها فشل بعدما إحتل المركز قبل الأخير بإيرادات 600 ألف جنيه متفوقاً فقط على فيلم محمد سعد "تحت الترابيزة" وقدمت مفهوماً جديداً لتقييم الأفلام عبر حسابها الموثق بموقع الفيس بوك قائلة: إيرادات الأفلام تُقاس بشكل نسبي مع عدد نسخ الفيلم. يعني #صابر_جوجل لو عامل ٦٠٠ الف ب ٢٧ نسخه يبقي نجح اكتر من فيلم عمل مليون و نص ب ٧٠ نسخه.

أضافت: وأنا مبتكلمش عن فيلم معين بس أنا بضرب مثل للي بره المجال علشان يفهموا أن ممكن فيلم يكون ناجح لكن مش عامل ملايين علشان نسخ عرضه قليله. لأنها نسبه و تناسب. والحمدلله. موسم لطيف. و مفيش ولا فيلم الحمد لله وحش. الأفلام كلها. كلها حلوه بجد. أنا لحد دلوقتي حمله فريزر و كلب بلدي عجبوني جدا و لِسَّه هشوف الباقي و طبعا شوفت النجم حلمي و ده بقي بره اي كلام يتقال!!

المثير أن مخرج الفيلم محمد حمدي تدخل بتعليق ليؤكد أن الفيلم ناجح من اليوم الأول، ملمحاً لوجود مؤامرة فيما يتعلق بالإيرادات، ووعد جمهور راندا بالكشف عن القصة الطويلة لاحقا!!

ما رايك في تفسير راندا البحيري وهل يمكن وصف فيلم احتل المركز قبل الأخير بالإيرادات بالناجح؟