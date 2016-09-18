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بالصور: "بعد التعديل": إختيار ملكة جمال مصر اليوم

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الأحد 18-09-2016 18:16

بعد إدخال العديد من التعديلات على مظهرهن وإخضاع بعضهن لعمليات تقويم وتبييض للأسنان، والخضوع لجلسة تصوير احترافية على يد المصور الشهير خالد فضة، تتبقى فرصة أخيرة أمام المتنافسات على لقب ملكة جمال للعالم، حيث يخضعن للاختبار الأخير أمام لجنة التحكيم اليوم الأحد قبل اعلان النتيجة النهائية مباشرة.


الحفل النهائي لاختيار "Miss Egypt World 2016" سيقام مساء اليوم بمشاركة 21 متسابقة بعد التصفيات المتعددة، بينما تضم لجنة التحكيم العديد من الأسماء اللامعة من بينهن الممثلة وملكة الجمال السابقة داليا البحيري، وملكة جمال مصر السابقة وخبيرة التجميل أمينة شلباية، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والممثلة القديرة رجاء الجداوي وبحضور ملكة جمال اليابان، وعدد من سفراء العالم بالقاهرة، ومن المقرر أن تشارك الحاصلة على اللقب في مسابقة ملكة جمال الكون، ممثلة عن مصر.

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سيدتي

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