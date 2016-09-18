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حظك اليوم برج الحمل الإثنين 19 سبتمبر

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حظك اليوم برج الحمل الإثنين 19 سبتمبر حظك اليوم برج الحمل الإثنين 19 سبتمبر

برج الحمل


توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى انفراجات في حياتك المهنية، وتعمل بشكل مستمرّ وجدّي لتحسين وضعك المالي والتقدّم خطوات نحو الأمام

عاطفياً: لا تنجرّ وراء الأحلام والخيال في علاقتك العاطفية حتى لا تتلقى صدمة

صحياً: الراحة الفكرية مهمة جداً من أجل صفاء الذهن، وهذا يساعدك على التطوّر

ابراج مكتوب
 

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

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