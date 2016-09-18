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أمن الأقصر يضبط سلاحين ناريين و50 قرص مخدر بحوزة عاطل‎

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أمن الأقصر يضبط سلاحين ناريين و50 قرص مخدر بحوزة عاطل‎ أمن الأقصر يضبط سلاحين ناريين و50 قرص مخدر بحوزة عاطل‎

اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر

تمكنت وحدة مباحث البياضية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، من ضبط عاطل بحوزته سلاحين ناريين و50 قرص من عقار التامول المخدر بقصد الاتجار.

تلقي اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطارًا من الرائد أدهم الملواني رئيس مباحث مركز شرطة البياضية، يفيد بقيام “أحمد. س. أ” 53 عام مقيم الحبيل، بالإتجار في المواد المخدرة و الأسلحة النارية، وكان سبق اتهامه في 4 قضايا سابقة مخدرات وسلاح.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية بقيادة رئيس المباحث ومعاونيه النقيبان “يوسف الشامي و حسام الحسيني”، من ضبطه وبحوزته سلاحين ناريين عبارة عن “فرد خرطوش عيار 17 مم، و4 طلقات من ذات العيار، وطبنجة برته مجهولة العيار”، و 50 قرص من عقار التامول المخدر.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

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