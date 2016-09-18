مدرب الأهلي يُجيب.. هل يرغب في استعارة رمضان من ستوك؟

إذا فكر ستوك سيتي في إعارة رمضان صبحي، هل يدرس الأهلي إعادته وقتها؟ سؤال يوضح إجابته أحمد أيوب المدرب العام للفريق.

رمضان صبحي رحل من الأهلي ليبدأ رحلته الاحترافية في إنجلترا من بوابة ستوك سيتي.

ولعب رمضان 14 دقيقة في الدوري و29 دقيقة في كأس إنجلترا بقميص ستوك.

ووجه ماركو مُراد مقدم برنامج (كلام في الجون) عبر إذاعة ميجا أف أم سؤالا إلى أحمد أيوب (إذا قرر ستوك إعارة رمضان، هل يفكر الأهلي في ضمه؟).

ليُجيب قائلا: "على المستوى الشخصي أتمنى استمرار رمضان في أوروبا. أتمنى له التوفيق".

وأردف "ولكن إذا كان متاحا، وقتها لا أعرف كيف ستسير الأمور. لا أعرف اختيارات واحتياجات الأهلي وقتها كيف ستكون".

وأضاف "قبل تولي منصب المدرب العام للأهلي أجبت على سؤال بخصوص احتراف رمضان، وقتها الإجابة كانت مختلفة".

وأوضح "إذا كنت مديرا فنيا لرمضان صبحي بالتأكيد لن أحب احترافه بسبب قدراته مع الفريق. ولكن إذا كنت في منصب إداري، وقتها سأوافق على الاحتراف".

وأتم "المعادلة صعبة للغاية في هذا الأمر".

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