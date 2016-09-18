بالفيديو - كهربا يلمع ويسجل سوبر هاتريك في خماسية اتحادية

في أفضل مباراة بمشواره الاحترافي.. سجل محمود عبد المنعم "كهربا" جناح اتحاد جدة أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في فوز فريقه 5-3 على الوحدة يوم الأحد.

وعادت منافسات دوري جميل السعودي للمحترفين بعد توقف خلال فترة الحج بمباريات الجولة الثالثة من المسابقة.

وسجل كهربا رباعية في الدقائق 15 و45 و62 و81، كما صنع هدفا لزميله أحمد العكايشي في الدقيقة 65.

وأحرز موسى مدخلي وكامل الموسى وفريد الحربي في الدقائق 23 و69 و90.

وتصدر لاعب الزمالك المعار قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد خمسة أهداف بعد ثلاث جولات.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات.

شاهد أهداف كهربا..

شاهد الهدف الأول من هنا

شاهد هدف كهربا الثاني من هنا

شاهد هدف كهربا الثالث من هنا

شاهد هدف كهربا الرابع من هنا

شاهد رباعية كهربا وصناعة هدف خامس من هنا

في مباراة أخرى، شاهد محمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة خسارة فريقه 3-2 على يد الشباب من على مقاعد البدلاء.

ويستعد كهربا وعبد الشافي لمواجهة الدربي بين فريقهما يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة.