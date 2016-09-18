كهربا: أمر أخر أسعدني أكثر من تسجيلي رباعية

تحدث محمود عبد المنعم "كهربا" عقب قيادته لاتحاد جدة لتحقيق الانتصار الكاسح أمام الوحدة 5-3.

وسجل كهربا رباعية (سوبر هاتريك) ونجح في صناعة هدفا. (طالع التفاصيل).

وقال كهربا: "سعيد للغاية بصناعتي لهدف لأحمد العكايشي، سعادتي بذلك أكبر من سعادتي لتسجيل رباعية".

وأضاف في تصريحات عقب المباراة "الانتصار أقل ما يمكننا تقديمه إلى جماهير الاتحاد الرائعة".

واختار كهربا هدفه الأول كأفضل هدف له في المباراة.

وأوضح متحدثا عن الهدف: "كرة الهدف الأول توقعت أن يتصدى لها الحارس. ولكن بتوفيق من عند الله نجحت في التسجيل".

وأتم "سعيد للغاية بالانتصار".