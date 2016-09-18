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حبس عامل 4 أيام بتهمة سرقة كابلات كهربائية بكوبرى أكتوبر

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حبس عامل 4 أيام بتهمة سرقة كابلات كهربائية بكوبرى أكتوبر حبس عامل 4 أيام بتهمة سرقة كابلات كهربائية بكوبرى أكتوبر

>كتب كريم صبحى

أمر المستشار بهجت حلاوة، وكيل أول نيابة قصر النيل، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة الكبلات الكهربائية أعلى كوبرى 6 أكتوبر.

البداية عندما وردت معلومات لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل، تفيد بقيام عامل بسرقة الأسلاك النحاسية وكابلات كهربائية من أعمدة الإنارة أعلى كوبرى قصر النيل. تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة المعلومات، وتبين من صحتها قيام "جابر.س.ع" 37 سنة، عامل بجراج سيارات أسفل كوبرى 6 أكتوبر بسرقة الأسلاك النحاسية والكبلات الكهربائية من أعمدة الإنارة أعلى كوبرى 6 أكتوبر.

وبتقنين الإجراءات القانونية تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته كمية من الأسلاك النحاسية، ومقص حديد وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بارتكاب الواقعة.


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