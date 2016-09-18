جوجل تستحوذ على «Urban Engines» لتطوير خرائطها

استحوذ المتصفح العالمي الشهير “جوجل”، على شركة تحمل اسم “Urban Engines” المتخصصة فى تحليل حركة المرور فى المدن وطريقة تعامل المارة معها، وتركز على فهم الطرق وطبيعتها بشكل ذكي، ويأتى هذا الاستحواذ بسبب رغبة عملاق التكنولوجيا الأمريكية فى تحسين خدمة خرائطها “google map” على الهواتف الذكية وتطوريها لتعمل بشكل أكثر كفاءة من أى وقت مضى، فالغرض الأساسى من الاستحواذ هو الخرائط ودعمها بمزايا إضافية.

وقالت “جوجل” في بيان رسمي ، إن الصفقة الجديدة هامة للغاية للطرفين، وإنها متحمسة للغاية لدمج الجهود لمساعدة المؤسسات على فهم كيفية تحرك العالم، ومن المبكر قليلًا أن يتم الإعلان ما ستستفيد منه جوجل بالتحديد من “Urban Engines” داخل خدمة الخرائط الخاصة بها.

يذكر أنه لم يتم الإعلان عن أى تفاصيل متعلقة بالصفقة الجديدة أو الأموال التى دفعتها شركة جوجل الأمريكية فى الصفقة.