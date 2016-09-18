الإمارات تندد بالهجوم الارهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في كشمير

نددت دولة الامارات العربية المتحدة بالهجوم الارهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية هندية في منطقة اوري شمال كشمير اليوم واسفر عن مقتل 17 جنديا واصابة اكثر من 35 اخرين.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها موقف دولة الامارات الثابت والمبدئي لمواجهة الارهاب بكل اشكاله وصوره .

واكدت تضامن دولة الامارات الكامل والقوي ووقوفها الى جانب الحكومة الهندية فيما تتخذه من اجراءات لمواجهة هذا الارهاب والقضاء عليه.

واعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص العزاء والمواساة لاسر الضحايا ولحكومة وشعب الهند الصديق متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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