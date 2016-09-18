سائقوا «الوادى الجديد» يضربون عن العمل.. و «المرور» يتعامل بحزم

أعلن عدد من سائقى مواقف الوادى الجديد إضرابهم عن العمل صباح اليوم وقاموا بوقف حركة السير على المواقف للمطالبة بزيادة الأجرة بما يوازى الزيادة على زيوت المحركات التى تم فرضها.

وتعاملت إدارة مرور الوادى الجديد وقوات أمن المحافظة مع هذا الإضراب بحزم، وقرروا تطبيق القانون على السائقين الرافضين لنقل الركاب وهو ما استدعى السائقين إلى نقل إضرابهم إلى موقف أسيوط رفضا لذلك الإجراء .

وانتقلت قيادات من مديرية الأمن شملت العميد أشرف الجرف مدير إدارة المرور والعميد عبد الباسط السمان مدير إدارة البخث الجنائى إلى مواقف المحافظة والتدخل لحل المشكلة، حيث أصدر مدير إدارة المرور قرار فوريا بتشغيل خطوط السير لسائقى القرى للعمل على خطوط المحافظة لمنع توقف حركة نقل الركاب والتى انتظمت بصورة كاملة فى الوقت الذى تم فيه تحرير محضر لأحد السائقين الرافضين لنقل الركاب وتم سحب تراخيصه .