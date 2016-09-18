أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سائقوا «الوادى الجديد» يضربون عن العمل.. و «المرور» يتعامل بحزم

Google+ Print
سائقوا «الوادى الجديد» يضربون عن العمل.. و «المرور» يتعامل بحزم سائقوا «الوادى الجديد» يضربون عن العمل.. و «المرور» يتعامل بحزم

أرشيفية

أعلن عدد من سائقى مواقف الوادى الجديد إضرابهم عن العمل صباح اليوم وقاموا بوقف حركة السير على المواقف للمطالبة بزيادة الأجرة بما يوازى الزيادة على زيوت المحركات التى تم فرضها.

وتعاملت إدارة مرور الوادى الجديد وقوات أمن المحافظة مع هذا الإضراب بحزم، وقرروا تطبيق القانون على السائقين الرافضين لنقل الركاب وهو ما استدعى السائقين إلى نقل إضرابهم إلى موقف أسيوط رفضا لذلك الإجراء .

وانتقلت قيادات من مديرية الأمن شملت العميد أشرف الجرف مدير إدارة المرور والعميد عبد الباسط السمان مدير إدارة البخث الجنائى إلى مواقف المحافظة والتدخل لحل المشكلة، حيث أصدر مدير إدارة المرور قرار فوريا بتشغيل خطوط السير لسائقى القرى للعمل على خطوط المحافظة لمنع توقف حركة نقل الركاب والتى انتظمت بصورة كاملة فى الوقت الذى تم فيه تحرير محضر لأحد السائقين الرافضين لنقل الركاب وتم سحب تراخيصه .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا