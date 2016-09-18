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المنتخب يبدأ تدريباته أول أكتوبر ببرج العرب لمواجهة الكونغو بتصفيات المونديال

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المنتخب يبدأ تدريباته أول أكتوبر ببرج العرب لمواجهة الكونغو بتصفيات المونديال المنتخب يبدأ تدريباته أول أكتوبر ببرج العرب لمواجهة الكونغو بتصفيات المونديال

الوطني-أرشيفية

أعلن إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، أن معسكر المنتخب سيبدأ في الأول من شهر أكتوبر المقبل في برج العرب بالإسكندرية، على أن يستمر حتى موعد السفر للكونغو، استعدادًا للقاء منتخب الكونغو يوم 9 من الشهر القادم في برازافيل، في إطار الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأشار لهيطة إلى أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، سيعلن أسماء اللاعبين المختارين للمعسكر في الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري، على أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا بمشروع الهدف في الأول من أكتوبر.

أ ش أ

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