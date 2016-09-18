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إجراء التصفيات التمهيدية لدورى مراكز الشباب لكرة القدم بـ «الوادى الجديد»‎

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إجراء التصفيات التمهيدية لدورى مراكز الشباب لكرة القدم بـ «الوادى الجديد»‎ إجراء التصفيات التمهيدية لدورى مراكز الشباب لكرة القدم بـ «الوادى الجديد»‎

أرشيفية

صرح محمود مسلم، مسئول دورى مراكز الشباب لكرة القدم بمديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، فى نسخته الرابعة 2016/2017 انه اجُريت اليوم التصفيات التمهيدية لدورة مراكز الشباب لثمانية فرق، يمثلون مراكز شباب الخارجة و الداخلة وبلاط والفرافرة.

وأنتهت نتائج اليوم بفوز مركز شباب فلسطين بأنسحاب مركز شباب صنعاء، وفوز مركز شباب تنيدة على مركز شباب البشندى 3/2، وفوز مركز شباب الفرافرة على مركز شباب الكفاح 4/صفر، وفوز مركز شباب الهنداو على مركز شباب عزب القصر 1/صفر.

وأضاف «مسلم»، أنه ستقام غدًا الأثنين 5مباريات فى التصفيات التمهيدية بقطاع الداخلة بالوادى الجديد، حيث تقام مباراة مركز شباب القلمون مع مركز شباب أسمنت على ملعب مركز شباب العوينة، ومركز شباب الموهوب مع مركز شباب العوينة على ملعب مركز شباب عزب القصر، ومركز شباب الجديدة مع مركز المعصرة على ملعب مركز شباب الراشدة، ومركز شباب بدخلو مع مركز شباب الجهاد على ملعب نادى الداخلة الرياضى.

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