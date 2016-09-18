بالخطوات.. طرق الانتظام في «رجيم الزبادي»

يعتبر الزبادي سر من أسرار رشاقة النساء الأوروبيات، فهو جزء هام من نظامهم الغذائي الذى يجعلهم أكثر نحافة بدون جوع، هناك طريقتين لإدماج الزبادى فى نظامك الغذائى، وهما :

الطريقة الأولى : الزبادى كبديل للأطعمة الأكثر دسامة

بديل للمايونيز

استخدمية كبديل للمايونيز فى وصفاتك المختلفة من الغموس، صلصة السلطة، الصلصات، الطهي، أو أى وصفة تحتوي على المايونيز أو كريمة الطهي.

بديل القشطة

قومي بتبديل نصف كمية الزبادى بالقشطة فى وصفات الغموس، الحساء، البطاطس المشوية، الجريڤى أو صوص اللحم الكريمى، كريمة الحلويات، المخبوزات «اضيفى ½ ملعقة صغيرة من البيكربونات لكل كوب من الزبادى»، والطهى بصفة عامة.

بديل الكريمة المخفوقة والكريم شانتيه

المقادير:

> ½ كوب كريمة دسمة مبردة.

> 3 ملاعق طعام سكر بودرة.

> ½ إلى ملعقة صغيرة واحدة من الڤانيليا.

> ½ كوب زبادي مبرد.

صبى الكريمة فى وعاء مبرد واضربيه حتى يبدأ فى الجمود، اضيفى سكر البودرة والڤانيليا واستمري فى الضرب حتى تجمد، قلبى الزبادي فى المزيج بلطف، استخدميها على الفور، أو يمكنك حفظها فى الثلاجة لبضعة ساعات.

بديل الجبنة الكريمية

صفي الزبادي جيدًا فى مصفاه ضيقة حتى تتخلصى من مصل اللبن، استبدلى كل أو جزء من الجبن الكريمى بالزبادي فى وصفات الدهن، كرات الجبن، الغموس، كيكة الجبن «تشيزكيك»، أو أى وصفة تحتوى على الجبنة الكريمية.

الطريقة الثانية: إضافة الزبادى إلى النظام الغذائى

تناولى الزبادى كوجبة خفيفة أو كجزء من الوجبة الأساسية أو كصنف حلو، إليك ثلاث طرق لتناول الزبادى بطريقة شهية:

إضافة أطعمة للزبادى

يمكنك إضافة التوت المثلج، مربى الفراولة، العسل، جوز الهند أو الشوفان والقرفة إلى الزبادى.

سموذى الزبادى

استخدمى الزبادى فى وصفات السموذى ليمدك بالطاقة، ويغذيكِ، ويشعرك بالشبع كما أنه سريع وسهل التحضير.

الزبادى المجمد

اختارى الزبادى المجمد قليل السعرات، والأفضل أن تستعينى بوصفات منزلية لضمان عدد السعرات التى يحتويها الزبادى المجمد.

3 فوائد صحية للزبادى :

يعطيكِ بطن مسطح

الكالسيوم يجعل الدهون حول البطن أن تقلل من إفراز مادة الكورتيزول التى تزيد من تكوين الدهون على البطن، والأحماض الأمينية فى الزبادى تساعد على حرق الدهون الموجودة بالفعل.

يحتوى على البكتيريا الجيدة

هذه البكتيريا مثل «البروبايوتيك» تساعد المعدة على الهضم بصورة جيدة، مما يحسن من أداء جسمك ومناعته بشكل عام.

يحتوى على الفيتامينات

الحصة الواحدة تحتوى على البوتاسيوم والفوسفور والريبوفلافين واليود والزنك، وفيتامين B5 «حمض البانتوثينيك»، يحتوي الزبادى أيضًا على فيتامين B12، الذى يحافظ على خلايا الدم الحمراء ويساعد على الحفاظ على أداء الجهاز العصبى بشكل صحيح.