كهربا يسجل هاتريك ويقود اتحاد جدة للتقدم على الوحدة 4-1

سجل المهاجم المصري محمود عبد المنعم كهربا ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه اتحاد جدة للتقدم على مضيفه الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدفين عقب مرور 65 دقيقة من مباراة الفريقين ضمن الجولة الثالثة للدوري السعودي الممتاز.

وسجل كهربا هدف التقدم لاتحاد جدة في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول بتسديدة رائعة بيمناه من خارج منطقة الـ18 مسجلا هدفا عالميا.

وتعادل الوحدة عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 23 سجلها موسى مدخلي.

ثم عاد كهربا ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والثاني لفريقه في الدقيقة 42 بعد متابعة رائعة لكرة مرتدة من حارس مرمى الوحدة

وأضاف كهربا الهدف الثالث لاتحاد جدة في الدقيقة 62 بتسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الـ18.

وفي الدقيقة 65 سجل المهاجم التونسي البديل أحمد العكايشي الهدف الرابع لاتحاد جدة .

ورفع كهربا رصيده من الأهداف الرسمية مع اتحاد جدة إلى 4 أهداف في الدوري السعودي سجلها خلال 3 مباريات حيث كان قد سجل هدفا في مرمى الرائد في الجولة الأولى.