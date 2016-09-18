أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

التشكيل - صلاح أساسي ضد فريقه القديم

Google+ Print
التشكيل - صلاح أساسي ضد فريقه القديم التشكيل - صلاح أساسي ضد فريقه القديم

يلعب محمد صلاح نجم روما بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد فيورنتينا بالدوري الإيطالي يوم الأحد.

ويحل روما ضيفا على فيورنتينا ضمن الجولة الرابعة من الكالتشيو.

ويلعب صلاح في الخط الأمامي مع دييجو بيروتي وإدين دجيكو، أمام ثلاثي خط الوسط، رادجا ناينجولان وكيفن ستروتمان ودانيللي دي روسي.

ويتواجد الرباعي أليساندرو فلورينزي وكوستاس مانولاس و فيدريكو فازيو وبرونو بيريز في الخط الخلفي أمام الحارس فويتشيتش تشيزني.

يذكر أن صلاح لعب في صفوف فيورنتينا لمدة ستة أشهر قبل أن يقرر ألا يمدد إعارته من تشيلسي للفيولا وينتقل لروما في صيف 2015.

وقوبل لاعب المقاولون العرب السابق بهتافات عدائية شديدة عندما لعب مباراة الموسم الماضي مع الذئاب على ملعب فيورنتينا.

غير أن صلاح سجل هدفا على ملعب فيورنتينا وهدفين على ملعب الأولمبيكو في لقاء الإياب.

لاجازيتا: على صلاح "دفن" ماضيه.. الآن روما يحتاجه

نجم منتخب سجل هدفين خلال المباريات الثلاثة التي لعبها فريقه في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة

الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة

وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر

وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر

أسقف طنطا عن فتح المساجد للتبرع بالدم: «هي دي مصر»

أسقف طنطا عن فتح المساجد للتبرع بالدم: «هي دي مصر»

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى