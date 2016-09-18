التشكيل - صلاح أساسي ضد فريقه القديم

يلعب محمد صلاح نجم روما بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد فيورنتينا بالدوري الإيطالي يوم الأحد.

ويحل روما ضيفا على فيورنتينا ضمن الجولة الرابعة من الكالتشيو.

ويلعب صلاح في الخط الأمامي مع دييجو بيروتي وإدين دجيكو، أمام ثلاثي خط الوسط، رادجا ناينجولان وكيفن ستروتمان ودانيللي دي روسي.

ويتواجد الرباعي أليساندرو فلورينزي وكوستاس مانولاس و فيدريكو فازيو وبرونو بيريز في الخط الخلفي أمام الحارس فويتشيتش تشيزني.

يذكر أن صلاح لعب في صفوف فيورنتينا لمدة ستة أشهر قبل أن يقرر ألا يمدد إعارته من تشيلسي للفيولا وينتقل لروما في صيف 2015.

وقوبل لاعب المقاولون العرب السابق بهتافات عدائية شديدة عندما لعب مباراة الموسم الماضي مع الذئاب على ملعب فيورنتينا.

غير أن صلاح سجل هدفا على ملعب فيورنتينا وهدفين على ملعب الأولمبيكو في لقاء الإياب.

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نجم منتخب مصر سجل هدفين خلال المباريات الثلاثة التي لعبها فريقه في الدوري الإيطالي هذا الموسم.