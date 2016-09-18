بالفيديو - شيكابالا يستعرض و ' يدمر الشباك ' في اعتزال الحسيني سمير

حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم فريق الزمالك لكرة القدم على المشاركة في مهرجان اعتزال الحسيني سمير قائد الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء.

وقرر الحسيني سمير اعتزال كرة السلة وقام الزمالك بتكريمه واستضافة مباراة اعتزاله والتي شارك فيها شيكابالا وبعد نجوم الفريق الأول.

وشارك شيكابالا في مباراة ودية خماسية ومعه محمود جنش وطارق السيد وأيضا لعب فيها الحسيني سمير.شاهد)

وسجل شيكابالا هدفا صاروخيا في كرة مرت من الشباك. كما استعرض شيكابالا مهارته على طارق السيد بتبادل الكرة دون أن تسقط على قدمه. (شاهد)