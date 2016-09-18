أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - شيكابالا يستعرض و ' يدمر الشباك ' في اعتزال الحسيني سمير

Google+ Print
بالفيديو - شيكابالا يستعرض و ' يدمر الشباك ' في اعتزال الحسيني سمير بالفيديو - شيكابالا يستعرض و ' يدمر الشباك ' في اعتزال الحسيني سمير

حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم فريق الزمالك لكرة القدم على المشاركة في مهرجان اعتزال الحسيني سمير قائد الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء.

وقرر الحسيني سمير اعتزال كرة السلة وقام الزمالك بتكريمه واستضافة مباراة اعتزاله والتي شارك فيها شيكابالا وبعد نجوم الفريق الأول.

وشارك شيكابالا في مباراة ودية خماسية ومعه محمود جنش وطارق السيد وأيضا لعب فيها الحسيني سمير.شاهد)

وسجل شيكابالا هدفا صاروخيا في كرة مرت من الشباك. كما استعرض شيكابالا مهارته على طارق السيد بتبادل الكرة دون أن تسقط على قدمه. (شاهد)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين