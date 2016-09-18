بالفيديو - كهربا يبدع ويكمل الهاتريك بهدف جميل

أكمل محمود عبد المنعم "كهربا" جناح اتحاد جدة ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك الوحدة بمباراة الفريقين يوم الأحد.

وعادت منافسات دوري جميل السعودي للمحترفين بعد توقف خلال فترة الحج بمباريات الجولة الثالثة من المسابقة.

كهربا افتتح أهداف اللقاء بتصويبة رائعة سكنت شباك الوحدة في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل موسى مدخلي للوحدة في الدقيقة 23، ثم عاد لاعب الزمالك المعار ليسجل من جديد في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

شاهد الهدف الرائع الأول من هنا

شاهد هدف كهربا الثاني من هنا

في الشوط الثاني أحرز كهربا هدفا جميلا بعد استلام الكرة بمهارة داخل منطقة الجزاء ومراوغة رقيبه في مساحة قليلة قبل أن يصوب بنجاح في المرمى بالدقيقة 62.

الهاتريك هو الأول في مسيرة كهربا الاحترافية، بعد أن لعب في صفوف إنبي ولوتسيرن وجراسهوبرز والزمالك.

بهذا الهدف رفع كهربا رصيده من الأهداف إلى أربعة أهداف في ثلاث مباريات، ليتصدر هدافي المسابقة مع عمر السومة.

شاهد هدف كهربا الثالث من هنا