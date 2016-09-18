أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - السقوط الأول.. إيكاردي يقود إنتر لخطف السيدة العجوز

Google+ Print
بالفيديو - السقوط الأول.. إيكاردي يقود إنتر لخطف السيدة العجوز بالفيديو - السقوط الأول.. إيكاردي يقود إنتر لخطف السيدة العجوز

قاد ماورو إيكاردي مهاجم إنتر فريقه لتحويل تأخره بهدف أمام ضيفه يوفنتوس إلى فوز بهدفين يوم الأحد بالجولة الرابعة للدوري الإيطالي.

وألحق إنتر على ملعب جوسيبي مياتزا الخسارة الأولى ليوفنتوس في الدوري الإيطالي لموسم 2016-2017.

وتقدم يوفنتوس عن طريق ستيفان ليشتستاينر في الدقيقة 66 بتحويل عرضية من الجبهة اليسرى أرسلها أليكس ساندرو.

لكن لم يهنأ يوفنتوس سوى دقيقتين فقط بسبب رأسية ماورو إيكاردي بعد ركلة ركنية لعبها إيفر بانيجا في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 78 أرسل إيكاردي عرضية رائعة إلى رأس إيفان بيرسيتش الذي حولها في شباك جانلويجي بوفون.

وفشل فريق السيدة العجوز في إدراك التعادل في الوقت المتبقي ليكتب فريق فرانك دي بور أول فوز لإنتر على يوفنتوس في الدوري في هذا الملعب منذ 2010.

وكان آخر فوز لإنتر على يوفنتوس في الدوري الإيطالي هو 3-1 في 2012 لكن على ملعب السيدة العجوز.

بهذا الفوز ارتقى إنتر للترتيب السادس برصيد سبع نقاط فيما ظل يوفنتوس وصيفا لنابولي برصيد تسع نقاط بينما ينفرد المتصدر بالقمة بـ10 نقاط.

ويلعب إنتر ضد إيمبولي في الجولة الخامسة خارج ملعبه، فيما يستضيف يوفنتوس نظيره كالياري وكلاهما يوم الأربعاء.

شاهد الأهداف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين