بالفيديو - السقوط الأول.. إيكاردي يقود إنتر لخطف السيدة العجوز

قاد ماورو إيكاردي مهاجم إنتر فريقه لتحويل تأخره بهدف أمام ضيفه يوفنتوس إلى فوز بهدفين يوم الأحد بالجولة الرابعة للدوري الإيطالي.

وألحق إنتر على ملعب جوسيبي مياتزا الخسارة الأولى ليوفنتوس في الدوري الإيطالي لموسم 2016-2017.

وتقدم يوفنتوس عن طريق ستيفان ليشتستاينر في الدقيقة 66 بتحويل عرضية من الجبهة اليسرى أرسلها أليكس ساندرو.

لكن لم يهنأ يوفنتوس سوى دقيقتين فقط بسبب رأسية ماورو إيكاردي بعد ركلة ركنية لعبها إيفر بانيجا في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 78 أرسل إيكاردي عرضية رائعة إلى رأس إيفان بيرسيتش الذي حولها في شباك جانلويجي بوفون.

وفشل فريق السيدة العجوز في إدراك التعادل في الوقت المتبقي ليكتب فريق فرانك دي بور أول فوز لإنتر على يوفنتوس في الدوري في هذا الملعب منذ 2010.

وكان آخر فوز لإنتر على يوفنتوس في الدوري الإيطالي هو 3-1 في 2012 لكن على ملعب السيدة العجوز.

بهذا الفوز ارتقى إنتر للترتيب السادس برصيد سبع نقاط فيما ظل يوفنتوس وصيفا لنابولي برصيد تسع نقاط بينما ينفرد المتصدر بالقمة بـ10 نقاط.

ويلعب إنتر ضد إيمبولي في الجولة الخامسة خارج ملعبه، فيما يستضيف يوفنتوس نظيره كالياري وكلاهما يوم الأربعاء.

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