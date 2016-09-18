بالفيديو - كين يقود توتنام للفوز على سندرلاند

(إفي): قاد هاري كين فريقه توتنام للفوز على ضيفه سندرلاند بهدف نظيف في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز بالمباراة التي احتضنها ملعب وايت هارت لين.

وجاء هدف المباراة الوحيد (ق59) بعد عرضية حولها ديلي ألي بالرأس ولكنها اصطدمت بأحد مدافعي الضيوف لتتهيأ أمام كين الذي سددها في الشباك.

ويعد هذا هو الفوز الثاني على التوالي للـ"سبيرز" والثالث في المسابقة التي لم يخسر فيها حتى الآن ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث ليتراجع أرسنال للمركز الرابع.

من ناحية أخرى فإن هذه تعد الخسارة الرابعة لسندرلاند في الـ"بريميير ليج" هذا الموسم والثانية على التوالي حيث لم يحقق سوى نقطة واحدة من تعادل يتيم ليحتل المركز قبل الأخير.

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