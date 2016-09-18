بالفيديو - الخسارة الرابعة.. فالنسيا يواصل بدايته الكارثية في الدوري

(إفي): واصل فالنسيا مسلسل الترنح منذ بداية الموسم بعدما تكبد خسارته الرابعة على التوالي في الليجا وكانت هذه المرة على يد أثليتك بلباو بنتيجة (2-1) يوم الأحد على ملعب "سان ماميس" معقل الأخير وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

تقدم "الخفافيش" أولا في النتيجة في وقت مبكر وبعد مرور دقيقتين عبر ألبارو ميدران، إلا أنه لم يستفد من هذه البداية وسمح لأصحاب الأرض بمعادلة النتيجة في الدقيقة 24 عبر المهاجم المخضرم أريتز أدوريث.

وعاد اللاعب نفسه لوضع الفريق الباسكي في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق.

وبهذه النتيجة يفشل فالنسيا في تذوق طعم الانتصار في أسوأ بداية له في تاريخه بالبطولة ويبقى في قاع الترتيب دون رصيد.

في المقابل، حقق "أسود الباسك" انتصارهم الثاني هذا الموسم ليرتفع رصيدهم للنقطة السادسة ليحتلوا بها المركز الثامن مؤقتا حتى انتهاء باقي مباريات الجولة.

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