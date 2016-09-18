التشكيل - رودريجيز أساسي وموراتا وكروس على مقاعد بدلاء ريال مدريد

(إفي): دفع المدير الفني لفريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، يوم الأحد بلاعبه الكولومبي جيمس رودريجز أساسيا في مواجهة إسبانيول بالجولة الرابعة من الليجا.

في الوقت الذي أجلس فيه مهاجمه ألبارو موراتا على دكة الإحتياطي للمباراة الثانية على التوالي، على الرغم من غياب الويلزي جاريث بيل والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأراح زيدان أيضا لاعبه الألماني توني كروس وأجلسه على مقاعد البدلاء.

ويلعب الريال بتشكيل مكون من كيكو كاسيا وكارباخال وبيبي وسرخيو راموس ومارسيلو وكاسيميرو ومودريتش وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز ورودريجيز وبنزيمة.

من ناحيته يلعب إسبانيول بتشكيل مكون من دييجو لوبيز وخابي لوبيز ودوارتي وديفيد لوبيز وفيكتور وديوب وروكا وإرنان بيريز وبياتي وجيرارد وبابتيستاو.