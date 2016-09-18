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إيكاردي: يوفنتوس ضحيتي المفضلة

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إيكاردي: يوفنتوس ضحيتي المفضلة إيكاردي: يوفنتوس ضحيتي المفضلة

"يوفنتوس هو أحد الفرق المفضلة لدي التي أسجل فيها" ماورو إيكاردي مهاجم إنتر يتحدث عقب فوز فريقه 2-1 بالدوري الإيطالي.

وسجل إيكاردي الهدف الأول وصنع الثاني، ليكون قد أحرز سبعة أهداف في شباك يوفنتوس مجملا خلال سبع مباريات لعبها ضد السيدة العجوز.

وقال إيكاردي لشبكة (ميديا ست) عقب المباراة: "إذا لعبنا كل المباريات هكذا سنحقق نجاحا رائعا.. يوفنتوس فريق عظيم ومثل هذه المباريات هي أقوى ما لدينا".

وأضاف "يوفنتوس هو أفضل الفرق التي أحب أن أسجل فيها، ومع ذلك لا يمكن أن نتوقف هنا علينا أن نستمر على هذا النحو".

وفي سياق متصل، أشاد فرانك دي بور المدير الفني لإنتر بأداء إيكاردي.

وقال في تصريحاته عقب المباراة: "لقد قاتلنا واستحقينا الفوز.. وإيكاردي لاعب مذهل".

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