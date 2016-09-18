للرجيم.. 8 وجبات إفطار تشعرك بالامتلاء طوال اليوم

الإفطار من أهم الوجبات التي تتناولينها خلال اليوم، خاصة إذا كنت ترغبين في إنقاص وزنك، فهناك علاقة وطيدة بين الإفطار صباحًا والحمية الغذائية، وقد أكدت دراسة صادرة عن منظمة الصحة العالمية على أهمية وجبة الإفطار في تسريع عملية الحرق والتخلص من الدهون بشكل أفضل، ولذلك عليك الاهتمام بوجبة الإفطار.

وتقدم لك «ONA» 8 أنواع من الأطعمة التي يمكنك أن تضيفيها لإفطارك لتملأ معدتك وتشعرك بالشبع وتساعدك في الرجيم.

1- البيض

يحتوي البيض على مزيج مثالي من البروتين والدهون، فهو من الأطعمة القليلة التي تحتوي على البروتين الكامل، ما يعني احتواءه على الأنواع التسعة من الأمينو أسيد، فبمجرد أن يتم هضم ذلك البروتين يتم إفراز هرمونات من جهازك الهضمي تؤخر الشعور بالجوع.

2- الشوفان

يمنحك دقيق الشوفان الشعور بالشبع لفترة طويلة، ويعود ذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، كما إنه يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة، التي تأخد أيضًا وقتًا أطول في الهضم.

3- العدس

يُعد العدس من الأطعمة الغنية بالبروتينات والألياف القابلة للذوبان، كما إنه يعدل من مستويات السكر في الدم، فهو يحمي من ارتفاع نسبة الأنسولين في الدم، من ثم يساعد على التخلص من الدهون خاصة في منطقة البطن.

4- الزبادي

يساعدك الزبادي علي الشعور بالشبع لفترات طويلة، فهو يساعد على تحسين عملية الأيض والهضم، ويحتوي أيضًا على الأحماض الأمينية، التي تساعد على حرق الدهون، كما يمكنك إضافة العسل أو الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية.

5- الجريب فروت

يعمل الجريب فروت على خفض معدل الأنسولين الذي يخزن الدهون في الجسم، فضلًا عن كونه مصدرًا جيدًا للبروتين والسوائل التي تساعد على الشعور بالامتلاء.

6- الفول

يُعد الفول من الحبوب صعبة الهضم، كما إنه يحتوي علي كمية كبيرة من الألياف والبروتينات التي تقلل نسبة الشعور بالجوع، وتعطي شعورًا بالامتلاء لوقت طويل.

7- التفاح

التفاح من الفواكه التي تحتوي علي البكتين، الذي يتم هضمة ببطء، ما يعطي شعورًا بالشبع، حيث إن تناول تفاحة كاملة يمد جسمك بسعرات حرارية قليلة، ويأخذ وقتًا أكبر في الهضم.

8- المكسرات

يمكنك إضافة المكسرات غير المملحة إلى وجبة إفطارك ولكن بكميات قليلة، خاصة اللوز والجوز، حيث إنها تمد الجسم بالطاقة طوال اليوم، وتجعلك تشعرين بالشبع لما تحويه من ألياف وبروتينات ومعادن.