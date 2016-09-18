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طفل أمريكى يسرق منزلًا ويترك قائمة بالمسروقات

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طفل أمريكى يسرق منزلًا ويترك قائمة بالمسروقات طفل أمريكى يسرق منزلًا ويترك قائمة بالمسروقات

قائمة المسروقات

ترك طفل امريكى ورقة علل فيها دوافع تصرفه بعد ان نهب منزلا في جنوب غرب هيوستن، كما ترك ورقة أخرى تحتوي على قائمة الأشياء المسروقة من المنزل.

وعلى حد قول صاحب المنزل جوزيف ألفارادو إنه اكتشف فقدان بعض الممتلكات بعد عودته إلى منزله الواقع في بيكسلي درايف في المدينة، ومن بين تلك الأشياء التابعة لابنته جهاز Play Station 4 للألعاب الإلكترونية وعلبتي تحكم وحاسوب محمول.

ثم وجد الشخص المتضرر ورقتين كتبت فيهما كتابات بخط مخربش لطفل. قال النص الأول: “أنا سرقت أغراضك لأن أخي منعني من القيام بهذا”.

أدرج اللص الأغراض المسروقة من المنزل في قائمة موجودة في الورقة الثانية.

وقال جوزيف ألفارادو إنه تأذى عند قراءة هذين النصين لأنه كان صعبا عليه تقبل فكرة أن شخصا ما اقتحم منزله وبحث في أشياءه، ثم سرق أغراضه مفكرا بأن ذلك خيار جيد.

وضح جوزيف أنه يعمل معلما خاصا في مدرسة ثانوية حيث يعامل الأطفال الذين أخطأوا في خياراتهم سابقا، مما ضاعف من أذاه عند قراءة هاتين الورقتين.

ورفع المتضرر دعوى إلى الشرطة، كما بدأ بتعزيز وسائل الأمان في منزله.

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