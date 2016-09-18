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الحزب الاشتراكي الديمقراطي يحقق فوزًا في انتخابات برلين وفقًا للنتائج الأولية

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الحزب الاشتراكي الديمقراطي يحقق فوزًا في انتخابات برلين وفقًا للنتائج الأولية الحزب الاشتراكي الديمقراطي يحقق فوزًا في انتخابات برلين وفقًا للنتائج الأولية

 

وزير الاقتصاد والطاقة، زيجمار جابريل_أرشيفية

فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي -حزب نائب المستشارة, ووزير الاقتصاد والطاقة, زيجمار جابريل, وعمدة برلين, مشائيل مولر في الانتخابات الإقليمية في برلين وفقًا للنتائج الأولية التي بلغت 23.1%.

وحاز الحزب المسيحي الديمقراطي – حزب المستشارة الألمانية ميركل – المركز الثاني بنسبة 18.1%, بما يعد ثاني خسارة بسبب سياسة ميركل في ملف اللاجئين, بعد أن خسرت أمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية مكلينبورج فوربومرن. فيما احتل حزب الخضر المركز الثالث بنسبة 16.6%, والحزب اليساري رابعا بنسبة 16.4%, بينما حقق حزب البديل من أجل ألمانيا – المعادي للأجانب – 11.6 %, وهو ما أعتبره البعض إشارة واضحة على معارضة سياسات ميركل بشأن اللاجئين.

وعلق زيجمار جابريل – عبر قناة /زد دي إف/ الألمانية, أن عمدة برلين – المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي – سيظل في منصبه, ولكنه اعرب عن اسفه لخساره حزبه بعض المقاعد بالرغم من تحقيقه الفوز في انتخابات برلين.

أ ش أ

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