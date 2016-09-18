العبادي يطرح تعديلا وزاريا للبرلمان العراقي بعد عودته من نيويورك

كشف رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي, أنه سيقدم مرشحي التعديل الوزاري إلى مجلس النواب العراقي عقب عودته من زيارته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.. وقال “لن أناقش التعديل الوزاري خلال الزيارة كونه شأنا عراقيا”.

كان رئيس الوزراء العراقي أشار إلى عزمه تقديم مرشحين لأربع حقائب وزارية شاغرة إلى مجلس النواب العراقي قبل عيد الأضحى المبارك إلا أن البرلمان أرجأ جلستين له لعدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد على خلفية استكمال استجواب وزير المالية هوشيارزيبارى وتأجلت جلسة البرلمان إلى يوم الأربعاء المقبل.. ومن بين الحقائب الوزارية المطروحة الداخلية والدفاع, وأكد العبادي أنه لن يلجأ إلى المحاصصة في الوزارتين، متمنيا حدوث استقرار سياسي في البرلمان لتقديم المرشحين.

أ ش أ