أخبار قلبك إيه ؟..4 أمراض يمكن أن تمنعك عن ممارسة الجنس

أكد الدكتور خالد وهبة استشارى أمراض القلب والقسطرة بمعهد القلب القومى، أن القلب عبارة عن مضخة لضخ الدم لجميع أجزاء الجسم، وهناك علاقة بين كفاءة عضلة القلب ،وممارسة الجنس.

وقال الدكتور خالد وهبة إن اختلال عضلة القلب يؤدى إلى حدوث خلل فى العملية الجنسية نتيجة عدم وصول الدم الكافى للشرايين ومن ضمنها العضو التناسلى، مما يؤدى إلى ضعف الانتصاب.

وأشار إلى أن هناك بحثا أمريكيا، أكد أن أى شخص يعانى من الضعف الجنسى نتيجة تصلب شرايين العضو التناسلى، نتيجة ارتفاع ضغط الدم والكولسترول والسكر والتدخين، موضحا أن شرايين العضو التناسلى أصغر كثيرا من الشرايين التاجية للقلب، مؤكدا أن العلاقة تبادلية بين الكفاءة الجنسية ،وصحة القلب .

ويقدم الدكتور خالد وهبة أهم 4 أمراض تصيب القلب وتمنع ممارسة الجنس:

أولا : المرضى الذين أجروا قسطرة وتركيب دعامات نتيجة جلطة ،أو ذبحة صدرية غير مستقرة ،لا يمكنهم ممارسة الجنس إلا بعد شهر من العملية، لأن العملية تزيد من ضربات القلب ،وارتفاع طفيف فى ضغط الدم ،مما يزيد من الجهد على عضلة القلب.

ثانيا : مرضى صمامات القلب " القلب غير المتكافئ" مثل مرضى ضيق الصمامات ،وارتجاع الصمامات ،والتى أدت إلى حدوث ضعف بعضلة القلب نتيجة الإهمال فى العلاج أو الجراحة.

ثالثا : مرضى عدم انتظام ضربات القلب بدرجاته المختلفة.

رابعا : العيوب الخلقية والتى أدت الى حدوث تضخم شديد فى البطين الأيسر، مما أدى إلى التقليل من ضخ الدم من القلب إلى الجسم .

وأكد استشارى أمراض القلب أنه بعد إجراء أى عملية تتعلق بالقلب من تركيب صمامات، أو دعامات ينتاب المريض بعض المخاوف من عدم إمكانية ممارسة الجنس مرة أخرى ،موضحا أن هذا الاعتقاد غير صحيح ،ولكن خوفه الشديد من ذلك يؤدى إلى زيادة ضربات القلب، مما يؤثر على ممارسة الجنس.