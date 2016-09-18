عزت أبو عوف: المهرجانات لها أهمية كبيرة كرسالة قومية وسياحية

أكد الفنان عزت أبو عوف أن المهرجانات رسالة قومية وسياحية، لافتا إلي أهمية برامج إكتشاف المواهب.

وأضاف أبو عوف – خلال ندوة المكرمين بمهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية اليوم الأحد – أن التكريم من الناس لا يتساوي في قيمته مع الأموال أو المجد.. لافتا إلي استعداده لتبني أي فرق موسيقية جديدة.

بدوره، قال الفنان إيمان البحر درويش “إن برامج اكتشاف المواهب ناجحة وتسفر عن إنتاج واكتشاف مواهب حقيقية”.

وعبر عن إمكانية تقديم شكل جديد من الأغاني على طريقة المهرجانات ولكن بألحان وكلمات منتقاه بشكل يحبه الناس.

وفي ذات السياق كشف عوف همام، رئيس المهرجان، عن وجود محاولات لإحياء بيت فنان الشعب “سيد درويش” ليكون متحف دائم لذكرى للفن.

أ ش أ