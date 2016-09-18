«الائتلاف المعارض» : القصف الأمريكي لقوات “الأسد” كان مقصودًا

قال عضو الائتلاف السوري المعارض، بسام الملك، إن القصف الأمريكي لمواقع الجيش السوري في “دير الزور” كان مقصودًا ولم يكن خطأ كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح بأن يكون مفتاح حل الأزمة في أيدي موسكو، لذا فهي ترسل برسائل للنظام السوري بأنه في حالة عدم الإلتزام بكل ما يطلب منه فلن يمكن إيجاد أي حل في المنطقة.

وأضاف الملك خلال لقاء له على فضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد عبدالله، أن الرفض الأمريكي للكشف عن بنود الاتفاق مع روسيا للهيئة العليا للتفاوض وللائتلاف المعارض يضع العديد من إشارات الإستفهام، لافتًا أن الموقف الروسي بالنسبة لنظام “بشار الأسد” واضح المعالم في مقابل الموقف الأمريكي والخلاف الدائر بين وزارتي الخارجية والدفاع “البنتاجون” حول القضية السورية.

وأوضح أن السوريون هم كبش فداء لأي مطلب أمريكي، وأنهم ضحية لاتفاق “روسي -أمريكي”، لافتًا أنه لا يخفي أنه من بين بنود الاتفاق نقاط حول تقسيم سوريا، موضحًا أن هذا السبب وراء تجنب الولاايت المتحدة الإفصاح عن الاتفاق وتحجبه بكل قوة، وأن ما نشر عن الخلافات بين وزارتي الخارجية والدفاع هو لتبييض ماء الوجهة.

وأشار المللك إلى أن دخول المساعدات الانسانية للناكق المحاصر في سوريا بات في طي النسيان، مؤكدًا أن “مجلس الأمن” بات عاجزًا عن تطبيق قراراته، خاصة الإنسانية.