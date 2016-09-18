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مصرع المحامي العام لنيابات البحر الأحمر وزوجته وطفلته في حادث سير

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مصرع المحامي العام لنيابات البحر الأحمر وزوجته وطفلته في حادث سير مصرع المحامي العام لنيابات البحر الأحمر وزوجته وطفلته في حادث سير

أرشيفية

لقي المحامي العام لنيابات البحر الأحمر وزوجته وطفلته الرضيعة مصرعهم، فيما أصيب نجليه بأصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارته في طريق عودته لعمله بالغردقة، وتم الدفع بعدد من سيارات الأسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفي رأس غارب لتلقي العلاج وإيداع الجثث مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالحادث.

وكشف الدكتور«غطاس فخري» مدير مستشفي رأس غارب، أن الحادث وقع قبل مدخل رأس غارب بـ 20 كيلو متر وان المتوفين هم المستشار إسلام أحمد رمضان المحامي العام لنيابات البحر الأحمر،47سنة، وزوجته سمر محمد السروجى 36 سنة، وطفلته الرضيعة، ليال، 5 اشهر.

فيما أصيب نجلي المحامي العام، وهما أحمد 7 سنوات، ومحمد 15 سنة، بالإضافة إلي إصابة السائق صدقي العبد.

وكشف مصدر قضائي أن النائب العام يتابع الموقف، وإصدار إجراءات التصريح بدفن الجثث، بالإضافة إلى متابعة حالتي الإصابة لنجلي المحامي العام.

وتبين من التحقيقات الأولية أن سبب الحادث انفجار إطار السيارة الخلفي واختلال عجلة القيادة في يد السائق وعدم قدرته على السيطرة، مما أدى إلى انقلاب السيارة.

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