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حملة مكبرة لإزالة التعديات بمدينة الخارجة بـ «الوادى الجديد»‎

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حملة مكبرة لإزالة التعديات بمدينة الخارجة بـ «الوادى الجديد»‎ حملة مكبرة لإزالة التعديات بمدينة الخارجة بـ «الوادى الجديد»‎

الأستاذة سمية خليل رئيس مركز ومدينة الخارجة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة صباح اليوم، بتنفيذ حملة إزالات مكبرة يرافقها قوة أمنية من مديرية أمن الوادي الجديد، و أسفرت الحملة عن إزاله عدد 3 محال تجارية مخالفة بسور مدرسة الوادي بنات الإبتدائية.

صرحت بذلك الأستاذة سمية خليل رئيس مركز ومدينة الخارجة، والتي أضافت بأن قرارات إزالة المحالات المخالفة جاءت حفاظًا وسلامًة على أرواح التلاميذ بالمدرسة، بالأضافة لإعاقتها عملية تطوير سور المدرسة المدرجة في خطة التطوير لعام 2015/2016.

وأضافت «خليل» بأنه تم إخطار أصحاب المحال وتم إخلاء المحلات من أي بضائع ومنقولات بمعرفتهم.

وأشارت أيضًا، أن الوحدة المحلية سوف تنفذ حملات متكررة في الفترة القادمة لإزاله التعديات علي أملاك الدولة،وأن ذلك سوف يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد للحفاظ علي حق الدولة ومحاسبة المخالفين بالقوانين.

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