أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تمرد والقوى الثورية بالشرقية يطالبون بإقالة الإخوان المعينين فى عهد "مرسى"

Google+ Print
تمرد والقوى الثورية بالشرقية يطالبون بإقالة الإخوان المعينين فى عهد "مرسى" تمرد والقوى الثورية بالشرقية يطالبون بإقالة الإخوان المعينين فى عهد "مرسى"

طالب شباب تمرد والقوى الثورية بمحافظة الشرقية، بضرورة إقالة أعضاء جماعة الأخوان الذين تم تعينهم فى عهد الرئيس المعزول.

وتقدم شباب الوفد وشباب القوى الثورية بطلب إلى سكرتير عام المحافظة اللواء احمد فيصل والعقيد محمد إسماعيل المستشار العسكرى، للمطالبة بضرورة إقالة أعضاء جماعة الإخوان الذين تولوا مناصب قيادية للسيطرة على مفاصل الدولة، بعد تولى الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول الحكم، ومنهم د. إبراهيم هنداوى وكيل وزارة الصحة "ورئيس المحاجر وياسر رشدى رئيس مركز ومدينة أبوحماد وزوجته بديوان عام المحافظة ورئيس مدينة القرين ومدير مكتب المحافظ، كما تضمن الطلب ضرورة استبعاد وكيل وزارة الشباب والرياضة ووكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال محمد عبد العزيز المنسق الإعلامى لحزب الوفد بالمحافظة والمتحدث باسم جبهة الإنقاذ، إنه ينبغى على السلطة الحالية التحقيق فيما قامت به قيادات جماعة الإخوان المسلمين من تعيين أعضاء بالجماعة فى مناصب قيادية بالمحافظة عقب وصول الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم خلال العام الماضى.

وقال جمال عبد الحكيم عضو بحركة تمرد، إن الجماعة بعد وصولها للحكم قامت بإقصاء شخصيات ذات كفاءة، وقامت بتعين أفرد فى مناصب لا يستحقونها داخل المحافظة وبعضهم لم يكن لديه أى خبرة وأساء لمنصبه، فيما أهدرت الجماعة فرص على قيادات ذو كفاءة لم تنتمى لها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365