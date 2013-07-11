تمرد والقوى الثورية بالشرقية يطالبون بإقالة الإخوان المعينين فى عهد "مرسى"

طالب شباب تمرد والقوى الثورية بمحافظة الشرقية، بضرورة إقالة أعضاء جماعة الأخوان الذين تم تعينهم فى عهد الرئيس المعزول.

وتقدم شباب الوفد وشباب القوى الثورية بطلب إلى سكرتير عام المحافظة اللواء احمد فيصل والعقيد محمد إسماعيل المستشار العسكرى، للمطالبة بضرورة إقالة أعضاء جماعة الإخوان الذين تولوا مناصب قيادية للسيطرة على مفاصل الدولة، بعد تولى الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول الحكم، ومنهم د. إبراهيم هنداوى وكيل وزارة الصحة "ورئيس المحاجر وياسر رشدى رئيس مركز ومدينة أبوحماد وزوجته بديوان عام المحافظة ورئيس مدينة القرين ومدير مكتب المحافظ، كما تضمن الطلب ضرورة استبعاد وكيل وزارة الشباب والرياضة ووكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال محمد عبد العزيز المنسق الإعلامى لحزب الوفد بالمحافظة والمتحدث باسم جبهة الإنقاذ، إنه ينبغى على السلطة الحالية التحقيق فيما قامت به قيادات جماعة الإخوان المسلمين من تعيين أعضاء بالجماعة فى مناصب قيادية بالمحافظة عقب وصول الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم خلال العام الماضى.

وقال جمال عبد الحكيم عضو بحركة تمرد، إن الجماعة بعد وصولها للحكم قامت بإقصاء شخصيات ذات كفاءة، وقامت بتعين أفرد فى مناصب لا يستحقونها داخل المحافظة وبعضهم لم يكن لديه أى خبرة وأساء لمنصبه، فيما أهدرت الجماعة فرص على قيادات ذو كفاءة لم تنتمى لها.

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