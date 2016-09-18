إنتر ميلان يحقق فوزًا مثيرًا على يوفنتوس بالدوري الإيطالي

حقق نادي انتر ميلان الإيطالي فوزًا مثيرًا، اليوم الأحد، على نظيره يوفنتوس بطل الدوري في الـ5 نسخ الأخيرة، في المباراة التي جمعتهم على ملعب السان سيرو بمدينة ميلان، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الكالشيو.

وافتتح السويسرى ستيفان ليشتاينر باب التسجيل لليوفى فى الدقيقة 66، قبل أن يرد إيكاردي بهدف من رأسية رائعة فى الدقيقة 68، ثم نجح الكرواتى إيفان بيرسيتش في إضافة الهدف الثاني من رأسية بعد عرضية رائعة من إيكاردى.

بتلك النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده للنقطة 7 فى المركز السادس بينما توقف رصيد السيدة العجوز عند النقطة 9 فى المركز الثاني.