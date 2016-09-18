أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إنتر ميلان يحقق فوزًا مثيرًا على يوفنتوس بالدوري الإيطالي

Google+ Print
إنتر ميلان يحقق فوزًا مثيرًا على يوفنتوس بالدوري الإيطالي إنتر ميلان يحقق فوزًا مثيرًا على يوفنتوس بالدوري الإيطالي

احتفال لاعبي الانتر بهدف إيكاردي

حقق نادي انتر ميلان الإيطالي فوزًا مثيرًا، اليوم الأحد، على نظيره يوفنتوس بطل الدوري في الـ5 نسخ الأخيرة، في المباراة التي جمعتهم على ملعب السان سيرو بمدينة ميلان، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الكالشيو.

وافتتح السويسرى ستيفان ليشتاينر باب التسجيل لليوفى فى الدقيقة 66، قبل أن يرد إيكاردي بهدف من رأسية رائعة فى الدقيقة 68، ثم نجح الكرواتى إيفان بيرسيتش في إضافة الهدف الثاني من رأسية بعد عرضية رائعة من إيكاردى.

بتلك النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده للنقطة 7 فى المركز السادس بينما توقف رصيد السيدة العجوز عند النقطة 9 فى المركز الثاني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا