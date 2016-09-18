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بالصور.. الجالية المصرية بنيويورك تستقبل الرئيس بتشيرتات "تحيا مصر"

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بالصور.. الجالية المصرية بنيويورك تستقبل الرئيس بتشيرتات "تحيا مصر" بالصور.. الجالية المصرية بنيويورك تستقبل الرئيس بتشيرتات "تحيا مصر"

>بعثة نيويورك :يوسف أيوب - محمد الجالى - عمر الأيوبي - أسماء مصطفى - رامى ناجى - إيمان حنا -تصوير : عصام الشامى

 

استقبلت الجالية المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، فور وصوله إلى نيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بالأغانى الوطنية الحماسية، وترديد شعارات وطنية منها: "بنحبك يا سيسى.. والسيسى رئيسنا". مرتدين تشيرتات وكابات مرسوما عليها صور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل مساء اليوم الأحد، مطار جون كنيدى بنيويورك، للمشاركة فى أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تعقد فى مقر المنظمة الدولية بنيويورك.

 

وكان فى استقبال الرئيس السيسى، السفير أحمد فاروق القنصل العام بنيويورك، وعدد من مسئولى البعثة المصرية بالأمم المتحدة بقيادة السفير عمرو أبو العطا والسيد سامح شكرى وزير الخارجية، كما ينتظره فى مقر إقامته الجالية المصرية والوفد الإعلامى للترحيب به.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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