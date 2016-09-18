اتهام شخصين في بلجيكا بجرائم تتعلق بالإرهاب

قال ممثلو الادعاء الاتحادي يوم الأحد إن رجلا وامرأة اعتقلا يوم الجمعة ووجهت لهما اتهامات بارتكاب جرائم إرهاب رغم أن المرأة أفرج عنها بموجب شروط.

وفتشت الشرطة ثلاثة منازل في أنحاء البلاد منها منزل في بروكسل في إطار تحقيق متواصل حول ما يصفه الادعاء بجماعة إرهابية.

واتهم الاثنان بالاشتراك في أنشطة جماعة إرهابية. وقال القاضي المشرف على القضية إن الرجل يشتبه في أنه أعطى تدريبات على استخدام أسلحة.

وبحسب رويترز قال ممثلو الادعاء إنه لا يوجد دليل على أن الأنشطة تشمل التخطيط لشن هجوم محدد.

وتأتي بلجيكا في محور تحقيقات في هجمات للمتشددين في أوروبا منذ الهجمات التي وقعت في باريس في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي والتي تم التخطيط لها جزئيا في بروكسل.

وهاجم متشددون لاحقا مطار بروكسل وشبكة قطارات الأنفاق في مارس هذا العام مما أسفر عن مقتل 32 شخصا.