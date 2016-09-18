وكيل وزارة الصحة الجديد بالشرقية يناقش مع قيادات المديرية آليات سير العمل

اجتمع الدكتور حسام أبو ساطى، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لأول مرة مع مديرى العموم بديوان المديرية، وذلك بعد تكليفه بمهام مدير المديرية اليوم الأحد.

وناقش الاجتماع آليات سير العمل بالإدارات داخل ديوان المديرية وتطويره وسبل سهولة الأداء للعمل على التخفيف على المواطنين، إلى جانب اتخاذ بعض القرارات لتسهيل العمل وتم تحديد موعد لاجتماعات أخرى لوكيل الوزارة مع كل إدارة فنية على حدة لتحديد أى معوقات للعمل وسبل حلها.

وحضر الاجتماع الدكتور خالد فوزى وكيل المديرية والدكتور محيى عزت مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية، والدكتورة ماجدة شاكر مدير عام الطب العلاجى، والدكتور علاء أبو النصر مدير عام الأمراض المتوطنة، والدكتورة فاطمة حبيب مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتور عصام فرحات مدير الرعاية الحرجة والعاجلة، وسعيد عبد العظيم مدير عام الشئون المالية والإدارية، والشحات السيد مدير إدارة شئون العاملين.