حفل تنكري برعاية Dolce & Gabbana

تخالف دار الأزياء الإيطاليّة Dolce & Gabbana كل ما هو متعارف عليه دائماً فبعد أن أطلقت أول مجموعات الكوتور وسط أجواء خاصة بدون حضور أي من وسائل الإعلام منذ عام مضى, أقامت الدار هذا العام حفلاً تنكريًّا بمناسبة إطلاق مجموعة الكوتور لخريف وشتاء 2013-2014 في مدينة البندقية في إيطاليا.

أرسلت الدار أزياء تنكرية حملت توقيع مصمميها Domenico Dolce و Stefano Gabbana لضيوفها من النجمات وأيقونات الموضة ليحضرن بها هذا الاحتفال، فظهرت Anna Dello Russo بباروكة بيضاء تعلوها سفينة عملاقة مع فستان ذو تصميم فيكتوري فريد. أما Paloma Faith فقد اكتفت بفستان ذهبي بطرّز مع قناع كبير مناسب له .

وبالنسبة الممثلة Audrey Tatou فقد ظهرت بإطلالة معقولة إلى حد ما بفستان أسود من الدانتيل مع قناع وردي مرصع بالأحجار الكريمة .

شاهدي أزياء Dolce & Gabbana التنكرية وأخبرينا أيها تختارين؟