النقابة العامة للضيافة الجوية تحتفل بالمضيفين الجدد

احتفلت النقابة العامة للضيافة الجوية المصرية، اليوم الأحد، بالدفعة الجديدة من المضيفين الجدد الذين التحقوا بشركات الطيران المصرية خلال العام الحالي.

واستعراض خلال الاحتفال القوانين المصرية المنظمة لعملهم وتعريفهم بحقوقهم، مع التأكيد على تأدية واجباتهم التى دربتهم عليها الشركات التى يعملون بها ، وكذلك تم التأكيد على أنهم سفراء للوطن فى مختلف دول العالم، وتعريفهم بالمواقف المشرفة للضيافة الجوية المصرية .

من ناحية أخري أجرت النقابة اتصالات بالطقم الضيافة الموجودة حاليًا في نيويورك، واطمأنت النقابة أن الجميع بخير، خاصة أن البعض منهم كان يقوم بالتسوق بموقع الانفجار الذي شهدته نيويورك.