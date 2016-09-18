ملكة جمال المكسيك تصل القاهرة لتنشيط السياحة وزيارة مستشفي سرطان الأطفال

استقبل مطار القاهرة الدولي ملكة جمال المكسيك، YAZMI YEZENIA، والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم، وسفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة 2015، اليوم الأحد، بدعوة من وزارة السياحة المصرية لتنشيط السياحة، وسوف تقوم بجولة خاصة لتنشيط السياحة المصرية.

وأعربت ملكة جمال المكسيك عن سعادتها بالحضور إلى مصر لمشاهدة الحضارة والتاريخ والاستمتاع بالمناظر الطبيعية في سواحل مصر، ومن المقرر أن تبدأ جولتها بزيارة أسوان ثم الغردقة بمنطقة سهل حشيش، وبعدها العودة إلى القاهرة لزيارة الأهرامات والعشاء داخل مركب على النيل، وزيارة مستشفى 57357، وبعض الجولات الحرة داخل شوارع القاهرة.