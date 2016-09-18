استمرار أعمال قافلة القوات المسلحة بمراكز «الوادي الجديد‎»

صرح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، بأن قافلة القوات المسلحة التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية والتي بدأت أعمالها 17 /9 ومستمرة في أعمالها حتي 25 / 9 وذلك من أجل تقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة للمرضي في مستشفيات المحافظة.

وأكد «السيد»، بأن جميع العيادات الخارجية بمستشفي الخارجة العام شهدت إقبال كبير ومتزايد من المرضي في اليوم الثاني من أعمال القافلة، مضيفًا أن كافة المستشفيات ترحب بالقوافل الطبية وتقدم لها كافة الإمكانيات المتاحة والمطلوبة لإنجاح أهداف القافلة.

كما أكد، المقدم طبيب وليد طاهر رئيس القافلة الطبية، أن القافلة بشرية، وبيطرية، ودينية، حيث تشمل مختلف التخصصات بالإضافة إلي طبيب بيطري وطبيب صيدلي وطاقم تمريض وواعظ ديني.

وأضاف «طاهر» بأن القافلة سوف تقدم خدماتها لأهالي مركزي الخارجة وباريس في الفترة من 17 حتي 20 / 9 كما ستقدم خدماتها لأهالي مركزي الداخلة وبلاط من 21 / 9 حتي 25 / 9.

مضيفاً، بأنه سيتم توقيع الكشف الطبي للمواطنين وإجراء العمليات الجراحيه لهم وتقديم العلاج وتوزيع الادويه بالمجان.