حملتا "كلينتون" و"ترامب": السيسى يلتقى المرشحين لرئاسة أمريكا غدا

صرحت مصادر رفيعة المستوى، أن الرئيس السيسى سيلتقى المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية: هيلارى كلينتون ودونالد ترامب، غداً الاثنين.

وأكد آلان جريسبان مستشار حملة المرشحة للرئاسة الأمريكية هيلارى كلينتون، لـ"ليوم السابع" أنه تمت الموافقة على لقاء المرشحة للرئاسة الأمريكية، مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحدد اللقاء صباح غد بمقر الأمم المتحدة، لمدة 30 دقيقة تقريبا.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد فارس، مستشار حملة المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، لـ"اليوم السابع" أن السيسى سيلتقى المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، مساء غدا الاثنين، بمقر إقامة الرئيس، وأن اللقاء بهدف الترحيب بالسيسى، والحديث عن مجالات للتعاون الاقتصادى مع مصر، مؤكداً أنه ليس مرشحا للرئاسة فقط، ولكنه أحد أكبر رجال الأعمال فى العالم.

وأكد مستشارا الحملتين، أن هيلارى وترامب أكدا بالغ تقديرهما للرئيس السيسى على موافقته عقد اللقاءات، رغم أن جدول زيارته مزدحم، مؤكدين أنه رئيس لا يتوانى فى فتح علاقات جديدة مع الجميع.