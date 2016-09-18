وزير الرى يصل الخرطوم لحضور توقيع عقود دراسات سد النهضة

وصل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى والوفد المرافق له، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مساء اليوم الأحد، وذلك للمشاركة فى الاجتماع الثانى عشر للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة، والذى يعقد على مدار يومين بحضور وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا.

ويشهد الوزراء الثلاثة، بعد غد الثلاثاء، التوقيع على العقود الخاصة بدراسات سد النهضة مع المكاتب الاستشارية الفرنسية، فى إطار تنفيذ توصيات اللجنة الدولية للخبراء، والتى أوصت بعمل دراستين وهما دراسة نموذج ومحاكاة الموارد المائية ونظام التوليد الكهرومائى، وتقييم الأثر البيئى والاجتماعى والاقتصادى العابر للحدود.

يذكر أنه حازت على عقد الدراسات الإضافية الفنية شركتان استشاريتان فرنسيتان، الأولى الرئيسية وهى شركة BRLi، والثانية الفرعية وهى شركة Artelia، وذلك لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبى على دولتى المصب.

وكان فى استقبال وزير الرى نظيره السودانى السفير معتز موسى، والسفير المصرى لدى الخرطوم أسامة شلتوت، والمهندس مجدى سيد أحمد رئيس بعثة الرى المصرية بالسودان، وأعضاء البعثة.

وفى سياق متصل، يعقد الاجتماع الثانى للدورة 56 للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، فى مدينة الدمازين بجنوب شرق السودان خلال الفترة (22 - 28) سبتمبر الحالى.

ويتخلل الاجتماع زيارات ميدانية لسد الروصيرص وبعض المشروعات الزراعية الكبرى على النيل الأزرق، ويذخر جدول أعمال الهيئة لهذا الاجتماع بالعديد من الموضوعات المهمة والحيوية، التى تتم مناقشتها بصفة دورية، خاصة فى ضوء المرحلة الحالية التى تشمل تطورات كبيرة وتحديات عديدة على المستويين المحلى والإقليمى.

كما تناقش الهيئة ما تم اتخاذه من إجراءات حيال القرارات والتوصيات التى اتخذت فى الاجتماع السابق، إضافة إلى مناقشة الرؤية المستقبلية للهيئة خلال السنوات العشر المقبلة، وستولى الهيئة عناية خاصة لموضوع تحديث وتطوير عملية القياسات المائية والأرصاد الهيدرولوجية لمتابعة الإيراد المائى السنوى لنهر النيل.