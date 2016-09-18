أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 شروط لحمل شنطة المدرسة بطريقة صحية لتجنب تقوس وآلام الظهر

Google+ Print
5 شروط لحمل شنطة المدرسة بطريقة صحية لتجنب تقوس وآلام الظهر 5 شروط لحمل شنطة المدرسة بطريقة صحية لتجنب تقوس وآلام الظهر

>كتبت أمل علام

أكد الدكتور خالد عمارة أستاذ جراحة العظام بطب عين شمس، أنه مع بداية العام الدراسى الجديد، يتعرض الأطفال لمشكلات صحية كثيرة، أثناء حمل "شنطة المدرسة"، مثل تقوس الظهر، وحدوث آلام شديدة.

 

 

 

ويقدم الدكتور خالد عمارة بعض الشروط الصحية الواجب اتباعها عند حمل شنطة المدرسة لعدم حدوث تشوهات بالظهر، أهمها:

 

أولا:  يبدأ طول الشنطة من الوسط ويصل إلى الاكتاف لذلك لابد من ضبط طول الحزام، بحيث تكون الحقيبة ملتصقة قدر المستطاع بالظهر.

 

 

 

ثانيا : كل سنة من عمر الطفل تساوى نصف كيلو من وزن الشنطة فالطفل  الذى يبلغ من العمر 10 سنوات لا يحمل شنطة أزيد من 5 كيلو.

 

 

 

ثالثا: الشنطة التى يتم حملها على كتف واحد يفضل التبديل بين الكتفين كل 5 دقائق.

 

 

 

رابعا : ممارسة الرياضة وقوة العضلات يعملان على حماية الظهر من مشاكل حمل الشنطة.

 

 

 

خامسا : بعض الأطفال يفضلون الشنطة التى يتم جرها على عجل، وفى هذه الحالة يجب أن يكون طول الذراع أطول من مستوى وسطه حتى لا يصاب الطفل بإعوجاج.

 

 

 

وقال الدكتور خالد عمارة إن الشنط تؤدى إلى حدوث آلام أو تحدب بالظهر، ولكنها لا تؤدى إلى حدوث تشوهات بالعمود الفقرى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365