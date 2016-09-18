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"التوت" يعزز الانتصاب ويحميك من مشاكل القلب

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"التوت" يعزز الانتصاب ويحميك من مشاكل القلب "التوت" يعزز الانتصاب ويحميك من مشاكل القلب

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" أن التوت يلعب دورا مهما فى المرحلة الإنجابية لدى النساء، بالإضافة إلى أهميته للرجال، لأنه يحتوى على بعض المركبات التى تعزز الانتصاب و القدرة الإنجابية وعدد الحيوانات المنوية، وله العديد من الفوائد الصحية التى تتضمن الآتى :

1.التوت يحتوى على مركبات الفلافونويد التى تساعد الجسم على الحفاظ على الدورة الدموية الصحية، وتحافظ على الأوعية الدموية بشكل سليم، كما أن التوت يتحكم فى ضغط الدم منضبطا.

2. أثبت خبراء الصحة أن التوت يمكن أن يقلل بشكل كبير من مشاكل القلب عند الرجال.

3.   غالبية حالات العقم عند الرجال ناتجة عن عدم القدرة على الانتصاب، فى هذه الحالة فإن احتواء التوت على مركبات الفلافونويد وبعض المواد الكيميائية الحيوية الأخرى  تقلل من مخاطر ضعف الانتصاب بنسبة 9%.

4.    أظهرت بعض الدراسات أن التوت من الحمضيات التى تقلل الرغبة فى التدخين أو الشرب، والتى تعد من العادات السيئة التى ترفع من خطر العقم .

5.   ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول التوت يمكن أن يقلل من مخاطر ضعف الانتصاب عند الرجال بنسبة 20% .


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