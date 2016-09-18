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بالصور.. سامح عاشور يكرم أبناء محامين الأقاليم المتفوقين

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جانب من التكريم

جانب من التكريم

كرم سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الأحد، ابناء محامين الأقاليم المتفوقين في الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية، في احتفالية «يوم التفوق» بنادي المحامين النهري بالمعادي.

وأكد “عاشور” خلال كلمته المقتضبة على أن تفوق أبناءنا هو أساس نجاح الوطن، مشددًا على فخر واعتزاز النقابة بالمتفوقين من أبناء أعضائها.

وذلك في حضور يحيى التوني أمين صندوق النقابة، وأبو بكر ضوه أمين عام مساعد نقابة المحامين، ومصطفى البنان، وعيسى أبو عيسى، ومحسن لطفي، ومحمد الكسار، أسامة سلمان، أعضاء المجلس.

 

 

جانب من التكريم

جانب من التكريم

جانب من التكريم

جانب من التكريم

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