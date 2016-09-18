خبير عسكري يكشف دلالات القصف الأمريكي على «دير الزور»‎

قال الخبير العسكري السوري، العميد هشام جابر، إن القصف الأمريكي لـ”ديرالزور” بالأمس وتسببه في قتل جنود سوريون، هو أمر خطير وعمل عسكري غير مسبوق تاريخيًا، لافتًا إن الأمر إذ وقع بمحض الخطأ فهم يسيئون إلى سمعة الولايات المتحدة وقدراتها العسكرية والاستخباراتية والتقنية.

وأضاف «جابر» خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أنه في حالة وجود قصد أمريكي لقصف القوات السورية فهو يعزز الشكوك حول وجود خلافات بين وزارتي الخارجية والدفاع “البنتاجون” الأمريكيتين، ويسئ للإدارة الأمريكية الحالية بأنها تتعاون مع تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضح «جابر» أن البيانات الروسية تشير إلى خرق الهدنة 199 مرة خلال ستة أيام ويتهمون الفصائل المعارضة، مشيرًا إلى أن العمليات الجوية للقوات الروسية والجيش السوري مستمرة خلال الهدنة، معتبرًا أن الاعداد لعملية عسكرية في حلب الشرقية يعد انهيارًا للهدنة.

وأشار «جابر» إلى أن عملية الجيش السوري بالقصف في حلب اليوم تأتي للرد على ماحدث بالأمس في “ديرالزور”، لافتًا أنها حربًا وقائية من جانب النظام السوري جراء ما تم الإعلان عنه بأن المعارضة تستعد لعملية عسكرية موسعة، موضحًا أن القصف الجوي على حلب الشرقية هى حربًا وقائية.