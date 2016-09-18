نشرة «ONA» ا “MBC” تحتفل بفضيتها.. الغندور على “شعبي FM”.. حسن الرداد في ضيافة “النهار one”

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

تحتفل مؤسسة “group MBC” بمرور 25 عامًا على تأسيسها، اليوم الأحد، في تغطية خاصة تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.. للمزيد

قال الإعلامي خالد فتوح، رئيس راديو 95 FM الشعبي لـ«ONA»، إن خالد الغندور لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر ، يبدأ اليوم الأحد، أولى حلقات برنامجه الجديد “الكورة في ملعبك”، المُذاع على “95 FM الشعبي” .. للمزيد

أكد الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أنه سيتم توزيع جوائز مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو في افتتاح مهرجان الإسكندرية، الأربعاء المقبل، بحضور حلمي النمنم، وزير الثقافة، اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، وصناع السينما في مصر والعالم العربي.. للمزيد

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، من تقديم الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، والمذاع على شاشة “CBC”، الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار والوزير الأسبق.. للمزيد