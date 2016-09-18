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نشرة «ONA» ا “MBC” تحتفل بفضيتها.. الغندور على “شعبي FM”.. حسن الرداد في ضيافة “النهار one”

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نشرة «ONA»

نشرة «ONA»

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

تحتفل مؤسسة “group MBC” بمرور 25 عامًا على تأسيسها، اليوم الأحد، في تغطية خاصة تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.. للمزيد
أبرز إعلاميين “group MBC”

أبرز إعلاميين “group MBC”

قال الإعلامي خالد فتوح، رئيس راديو 95 FM الشعبي لـ«ONA»، إن خالد الغندور لاعب الزمالك السابق ومنتخب ، يبدأ اليوم الأحد، أولى حلقات برنامجه الجديد “الكورة في ملعبك”، المُذاع على “95 FM الشعبي” .. للمزيد
خالد الغندور – أرشيفية

خالد الغندور – أرشيفية

أكد الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أنه سيتم توزيع جوائز مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو في افتتاح مهرجان الإسكندرية، الأربعاء المقبل، بحضور حلمي النمنم، وزير الثقافة، اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، وصناع السينما في مصر والعالم العربي.. للمزيد
الإعلامي الدكتور عمرو الليثي – أرشيفية

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي – أرشيفية

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، من تقديم الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، والمذاع على شاشة “CBC”، الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار والوزير الأسبق.. للمزيد
الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار والوزير الأسبق – أرشيفية

الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار والوزير الأسبق – أرشيفية

عرضت قناة المحور -خلال الأيام الماضية – برومو للإعلان عن برنامج جديد  للإعلامية جيهان لبيب، والمقرر إطلاقه قريبًا ضمن الخريطة الجديدة للقناة .. للمزيد 
لوجو قناة المحور

قناة المحور

صرحت الإعلامية أميرة نور، مقدمة برنامج “شارع الفن”، المُذاع على راديو نغم FM لـ «ONA»، أن الفنانة شذى، ستحل غدًا الإثنين، ضيفةً على برنامجها، للاحتفال بصدور ألبومها الجديد.. للمزيد 
شذى – أرشيفية

شذى – أرشيفية

يستضيف الإعلامي خالد صلاح، غدًا الاثنين، الفنان حسن الرداد، في  لقاء خاص يذاع في برنامج “على هوى مصر” على فضائية النهار، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.. للمزيد
حسن الرداد - أرشيفية

حسن الرداد – أرشيفية

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أونا

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