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​ بالصور.. بدء مسابقة دورى الالقاء الشعرى لطلاب المدارس بثقافة «أسوان»‎

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​ بالصور.. بدء مسابقة دورى الالقاء الشعرى لطلاب المدارس بثقافة «أسوان»‎ ​ بالصور.. بدء مسابقة دورى الالقاء الشعرى لطلاب المدارس بثقافة «أسوان»‎

محمد إدريس وكيل وزارة الثقافة بأسوان أثناء المسابقة

نظم قصر ثقافة أسوان مسابقة إلقاء الشعر المصرى لطلبة المدارس بمشاركة 37 طالب من مختلف المراحل التعليمية.

وقال محمد إدريس وكيل وزارة الثقافة بأسوان أن المسابقة تأتى فى إطار بروتكول التعاون بين وزارتى الثقافة والتربية والتعليم لطلاب المدارس في مختلف مراحل التعليم “ابتدائي، إعدادي، ثانوي”.

وأضاف «إدريس»، أن التعاون بين وزارتى الثقافة والتربية والتعليم له إيجابيات كثيرة ومردود كبير على أبناء المحافظة، وأن ابواب قصور الثقافة مفتوحة دائمًا امام روادها،

و أشار«إدريس» إلى انه قد بدأ بتوأمة بين الوزارتين بأنه أتخذ حصص الرسم والموسيقى والقراءة بقصور وبيوت الثقافة لصقل المواهب الأدبية والفنية لدى الطلاب، وأيضًا لتأدية دور الثقافة الذى تلعبه داخل المجتمع، وأن المواهب تحتاج إلى اكتشافها، وذلك يوجد بقصور الثقافة حتى تكتمل الرسالة المقدمة للمجتمع خاصة المجتمع الأسوانى.

ومن جانبها قالت سناء أحمد حنفى، موجه عام النشاط الثقافى والفنى بمديرية التعليم بأسوان، انه من الجميل ان تقام مثل هذه المسابقات للطلاب خاصة فى الفترة الصيفية، بهدف استغلالها فى تنمية مواهبهم الثقافية والفنية.

كما قام الطلاب وعددهم “37″ طالب، “12″ من المرحلة الابتدائية، “17″ من المرحلة الاعدادية، و”8″ من المرحلة الثانوية بالقاء قصائد من شعر الفصحى والعامية لشعراء محافظة أسوان، وذلك ضمن مشروع مُبدعى المستقبل بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة التربية والتعليم، بغرض اكتشاف الموهوبين فى الحقل التعليمى من الطلاب، وصقل مواهبهم فى مجال الالقاء، بحضور عدد من المثقفين وشعراء وأدباء محافظة اسوان.

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