السفير السوري بالأمم المتحدة : ضربات التحالف لا يمكن أن تكون “خطأ تقني”

قال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، اليوم الأحد، إن “الضربات الجوية التي نفذها تحالف تقوده الولايات المتحدة على الجيش السوري أمس السبت، وأسفرت عن مقتل 90 جنديًا، وإصابة أكثر من 100، لا يمكن أن تكون خطأً تقنيًا”.

وجاءت تصريحات الجعفري في سياق مقابلة أجرتها معه محطة تيليسور على هامش قمة دول عدم الانحياز في فنزويلا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكثفت موسكو حربها الكلامية مع واشنطن، قائلة إن “الضربات الجوية تهدد تنفيذ اتفاق أمريكي روسي لوقف إطلاق النار في سوريا وتصل إلى حد التآمر مع تنظيم داعش”.